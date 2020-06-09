Житель Воронежской области обокрал знакомого, отомстив за денежный конфликт

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:49:56+03:00

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В Семилукском районе Ночью 7 июня у 34-летнего жителя Семилукского района украли из дома деньги и вещи на общую сумму более 300 тысяч рублей. Вор проник в дом через окно.

Под подозрение попал 54-летний знакомый потерпевшего. Задержанный признался, что у них возник конфликт на почве денег. Он знал, где мужчина хранит ключ от сейфа, и похитив имущество, хотел отомстить обидчику.

За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU