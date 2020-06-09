Под Воронежем «десятка» насмерть сбила велосипедиста

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:18:53+03:00

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8 июня в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 119 ДТП, большинство из них произошло в областном центре - 87. В авариях девять человек получили травмы, один погиб.

Около половины десятого вечера на 438-м километре автодороги «Курск-Саратов» в Грибановском районе 23-летний житель Тамбовской области на ВАЗ-21102 сбил велосипедиста, следовавшего в попутном направлении. 36-летнего мужчина скончался от полученных травм до приезда "Скорой".

Сотрудники полиции выясняют причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU