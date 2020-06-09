2020-06-09T09:43:23+03:00
Общество

Воронежские школьники удаленно посетили памятник Прасковье Щеголевой

Акция тринадцатой школы прошла в рамках боевого маршрута "Там, где была война"
Елена ФЕДЯШЕВА
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Команда 13-ой школы Ленинского района «Друзья из Тринашки» на самоизоляции продолжает виртуальные прогулки по малой родине с помощью интернета. На этот раз ребята побывали в городе Семилуки - там, где установлен памятник простой русской женщине Прасковье Щеголевой. Памятник Прасковье в Семилуках - точка маршрута "Там, где была война. Боевое кольцо", посвященного 75-летию Победы. «Комсомолка» писала об этой акции в конце апреля. Напомним, маршрут проходил по местам боевой славы на территории четырех районов: Репьевского, Хохольского, Семилукского и Нижнедевицкого.

Путешествовать вместе с ребятами из «тринашки» можно всем. Трансляции доступны на странице школы в соцсети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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