2020-06-09T09:41:09+03:00
Звезды

Стартовала акция «Воронеж как бренд»

Проект посвящён дню образования региона
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Библиотека имени Никитина запустила онлайн акцию «Воронеж как бренд», посвящённую Дню образования Воронежской области. Он отмечается 13 июня.

Земляков ждет немало интересных фактов, связанных с историей Воронежской области, а также мультимедийные материалы, видеоролики о Воронеже, цикл публикаций «Воронежский чернозём как бренд Воронежской области», «Воронеж – город первых», «Воронеж – город изобретателей», «Воронеж – туристические центры Воронежской области». Воронежцев также ждут онлайн викторины.

Принять участие могут все желающие в аккаунте Никитинки во ВКонтакте. Акция продлится до 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще 40 воронежцев вылечились от коронавируса
Житель Воронежской области обокрал знакомого, отомстив за денежный конфликт
Тепловики обещают вернуть горячую воду двум воронежским домам уже к вечеру вторника
Воронежское Дивногорье привлекут к федеральным проектам
Под Воронежем «десятка» насмерть сбила велосипедиста
Коммунальщики о потопе из кипятка в воронежской многоэтажке: «Откачать воду невозможно»
Воронежские школьники удаленно посетили памятник Прасковье Щеголевой
Еще 220 воронежцев заболели коронавирусом к 9 июня
Стартовала акция «Воронеж как бренд»
Воронежцам предлагают отметить День России онлайн концертами
В мэрии Воронежа рассматривают возможность сделать проспект Революции пешеходной улицей
В Воронежской области 17-летний парень решил заработать, перекидывая наркотики заключенным
Спасатели предупреждают воронежцев о грядущей аномальной жаре
Под Воронежем женщину изнасиловали в ее же доме
В Воронежской области семья скончавшегося в больнице мужчины отсудила у медиков 900 тысяч рублей
Зверское убийство четырехлетней давности оказалось отголоском дорожного конфликта в Воронеже