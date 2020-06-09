Стартовала акция «Воронеж как бренд»

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:41:09+03:00

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Библиотека имени Никитина запустила онлайн акцию «Воронеж как бренд», посвящённую Дню образования Воронежской области. Он отмечается 13 июня.

Земляков ждет немало интересных фактов, связанных с историей Воронежской области, а также мультимедийные материалы, видеоролики о Воронеже, цикл публикаций «Воронежский чернозём как бренд Воронежской области», «Воронеж – город первых», «Воронеж – город изобретателей», «Воронеж – туристические центры Воронежской области». Воронежцев также ждут онлайн викторины.

Принять участие могут все желающие в аккаунте Никитинки во ВКонтакте. Акция продлится до 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU