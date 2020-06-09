Воронежцам предлагают отметить День России онлайн концертами

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:20:46+03:00

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Воронежская филармония продолжает радовать земляков дистанционными проектами. В этот раз пристыдит предлагают отметить День России. Воронежцев ждут фильмы-концерты и праздничные номера.

10 июня ансамбль «Воронежские девчата» покажет праздничную программу «Только одна Россия».

11 июня ко Дню России Мужской хор Воронежской филармонии представит концерт «Щит и меч». Солист Евгений Стариков.

12 июня покажут фильм-концерт «Ангелы летели над Россией» с участием Воронежского академического симфонического оркестра, ансамбля «Воронежские девчата», Мужского хора филармонии и ансамбля «Балалайка».

Смотрите видео в группе филармонии «ВКонтакте», начало трансляций в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU