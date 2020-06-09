2020-06-09T11:08:37+03:00
Общество

Коммунальщики о потопе из кипятка в воронежской многоэтажке: «Откачать воду невозможно»

Причиной ЧП стала поломка запорной арматуры в подвале
Елена ФЕДЯШЕВА
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Директор УК Ленинского района Эдуард Баркин рассказал, как произошла авария в подвале дома №10 по улице Кирова, и как ее устраняют:

- В субботу утром сотрудники МКУ «Городская аварийно-ремонтная служба» приступили к ремонту бесхозяйного участка трубопровода горячего водоснабжения. Для удобства работы им необходимо было временно перекрыть подачу ресурса в дома, которые «питаются» от поврежденной уличной ветки. Они решили перекрыть дом № 10 по ул. Кирова самостоятельно, однако сломали запорную арматуру в подвале. В УК об инциденте работники МКУ «ГАРС» сообщили к обеду субботы.

Однако неисправный кран в подвале заменили лишь в понедельник, 8 июня. До этого дня, в течение 1,5 суток, горячая вода текла в подвал.

Фото читателей

Фото читателей

- Сейчас ее уровень около 5 см, так что откачать воду при помощи насоса не представляется возможным (он будет присасываться ко дну). Чтобы вода самостоятельно ушла из подвала, потребуется некоторое время,- отметили в УК.

В мэрии версию УК не поддержали:

- Поскольку закрывали и открывали задвижку в итоге всё-таки специалисты УК, то специалисты "ГАРС" не могли вывести ее из строя. Возможен вариант, что задвижка сломалась от старости.

Напомним, в результате аварии подвалы трех подъездов оказались затоплены горячей водой. Жильцы дома заподозрили неладное, когда из подвала клубами повалил пар, а стены в подъезде «вспотели».

- Лестницы и перекрытия промокли насквозь. Из швов сочится вода, - описывает жительница дома картину коммунального бедствия, - рассказали жители дома «Комсомолке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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