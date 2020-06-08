2020-06-08T21:34:13+03:00
Происшествия

В Воронежской области 17-летний парень решил заработать, перекидывая наркотики заключенным

На первой же «передаче» его и поймали
Олег ИВАНОВ
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17-летний житель Россошанского района в конце сентября 2019 года решил подзаработать. Парень нашел марихуана, растущую вблизи села Поповка Россошанского района. Юноша сорвал растение и хранил его до апреля 2020 года в высушенном и измельченном виде.

Ночью 7 апреля 2020 года парент попытался совершить свою первую сделку и перебросить наркотики через ограждение на территорию исправительной колонии. Тут-то подростка и задержали сотрудники исправительного учреждения.

Парню теперь предстоит ответить за наркоторговлю (ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

- На предварительном следствии несовершеннолетний признал вину. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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