В Воронежской области 17-летний парень решил заработать, перекидывая наркотики заключенным

8 Июнь 2020 2020-06-08T21:34:13+03:00

На первой же «передаче» его и поймали

Изменить размер текста: A A

17-летний житель Россошанского района в конце сентября 2019 года решил подзаработать. Парень нашел марихуана, растущую вблизи села Поповка Россошанского района. Юноша сорвал растение и хранил его до апреля 2020 года в высушенном и измельченном виде.

Ночью 7 апреля 2020 года парент попытался совершить свою первую сделку и перебросить наркотики через ограждение на территорию исправительной колонии. Тут-то подростка и задержали сотрудники исправительного учреждения.

Парню теперь предстоит ответить за наркоторговлю (ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

- На предварительном следствии несовершеннолетний признал вину. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков.

ИСТОЧНИК KP.RU