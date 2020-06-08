2020-06-08T21:42:20+03:00
Общество

Спасатели предупреждают воронежцев о грядущей аномальной жаре

Температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 и более градусов
Олег ИВАНОВ
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Старайтесь не находиться на жареСтарайтесь не находиться на жареФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 9 по 13 июня в Воронежской области ожидается аномальная жара: среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 и более градусов. Об опасном метеорологическом явлении предупредили в региональном гидрометцентре.

Спасатели рекомендуют днем закрывать окна, и открывать их на ночь, если это безопасно. Если ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери.

- Некоторое облегчение могут принести электрические вентиляторы, но когда температура воздуха выше 35 °C, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний. Необходимо обильное питье, - предупреждают в ГУ МЧС по региону.

Старайтесь не находиться на жаре! Избегайте интенсивной физической нагрузки. Старайтесь находиться в тени. Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах. Принимайте прохладный душ или ванну.

Помогайте окружающим.Пожилых и больных одиноко проживающих людей необходимо навещать не реже раза в сутки.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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