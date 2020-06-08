2020-06-08T20:29:29+03:00
Происшествия

Под Воронежем женщину изнасиловали в ее же доме

Она впустила в гости знакомого, но не ожидала от него такого поступка
Олег ИВАНОВ
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42-летнюю женщину изнасиловали в ее же доме в Новоусманском районе. 6 июня к ней в гости пришел приятель - 56-летний местный житель. Хозяйка хоть и впустила его к себе, но теплых чувств не испытывала, тогда гость решил взять желаемое силой.

Мужчину задержали вскоре после преступления. Он признал вину. Решается вопрос о мере пресечения наказания. Ему грозит срок за изнасилование (ч. 1 ст. 131 УК РФ).

- Проведены необходимые осмотры, изъяты предметы и образцы, имеющие значение для расследования данного уголовного дела, женщина признана потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель Новоуманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Рамазан Асадов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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