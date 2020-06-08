2020-06-08T20:19:36+03:00
Общество

В Воронежской области семья скончавшегося в больнице мужчины отсудила у медиков 900 тысяч рублей

Судебные разбирательства тянулись четыре года
Олег ИВАНОВ
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Суд встал на сторону истцов, но значительно снизил их требованияСуд встал на сторону истцов, но значительно снизил их требованияФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В начале июня Бобровский суд рассмотрел иск к районной больнице о компенсации морального вреда. Местные жители, два брата, требовали взыскать с лечебного учреждения по миллиону рублей каждому.

20 апреля 2014 года в больницу поступил отец этих мужчин с жалобами на слабость и высокое давление. Спустя 40 минут после обращения он скончался, как сообщили в суде, в результате неквалифицированной медицинской помощи.

Ранее жена погибшего мужчины уже обращалась в суд с иском, но ей отказали. Однако, она подала апелляцию, и в 2018 году было принято новое решение: с Бобровской больницы взыскали компенсацию морального вреда - 300 тысяч рублей в пользу вдовы умершего.

Выслушав доводы представителя истцов адвоката представил письменное мнение ответчика, который согласился с причинением морального вреда, но просил снизить размер требований, так как полагал, что вины медучреждения в смерти отца нет, а в заключении судебно-медицинской экспертизы вина больницы установлена не была.

Суд принял решение о частичном удовлетворении требований, взыскав с больницы компенсацию в 300 тысяч рублей в пользу каждого из истцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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