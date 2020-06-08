Зверское убийство четырехлетней давности оказалось отголоском дорожного конфликта в Воронеже

8 Июнь 2020 2020-06-08T21:48:06+03:00

Мужчина расстрелял другого лишь по тому, что они не смогли поделить дорогу

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3 марта 2016 года во дворе частного дома на улице Миронова хладнокровно расстреляли 36-летнего воронежца. Мужчине восемь раз выстрелили в грудь и спину. Четыре года назад рассматривали различные версии происшествия. Но только в 2020 году удалось поставить точку в этом деле.

В убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном ношении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ) обвиняют 46-летнего местного жителя. Соответственно четыре года назад ему было 42 года. Найти его удалось благодаря свидетелю.

Столь жестокая «казнь», по-другому это преступление и не назовешь, стала отголоском пустякового дорожного конфликта в середине февраля 2016 года. Тогда два водителя пересеклись на улице Софьи Перовской и не смогли мирно разъехаться...

42-летний воронежец затаил злобу. Уже тогда он носил с собой огнестрельное оружие и патроны. Но при этом будущий убийца действовал осторожно. В конце февраля он выследил обидчика вплоть до его дома.

Ночью 2 марта будущий убийца вооружился, подъехал к дому жертвы и стал ждать. Только 3 марта примерно в полвторого ночи 36-летний хозяин вернулся на своем автомобиле. Ничего не подозревая, он открыл ворота и заехал в гараж.

Мужчина отправился обратно к воротам, чтобы закрыть их. В это время к нему и подошел старый неприятель и стал раз за разом нажимать на курок. Хозяин дома попытался забежать в гараж, но пули его догнали. Он упал и скончался.

Киллер в тот же день скинул оружие в реку Дон в Липецкой области - для этого он проехал около 100 км от места преступления. Впоследствии водолазам удастся достать оружие из реки.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и дал показания. Следователями собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал руководитель второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Дмитрий Гнездилов.

ИСТОЧНИК KP.RU