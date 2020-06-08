Во время массовой проверки инспекторы остановили 84 пьяных водителей в Воронежской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:02:23+03:00

В Воронеже у одного из домов по улице Торпедо инспекторы остановили «Фольксваген Гольф». За рулем была 31-летняя местная жительница Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В минувшие выходные в Воронежской области сотрудниками ГИБДД устроили массовую проверку водителей. За 6 и 7 июня остановили 84 водителей, которые были либо пьяны, либо не захотели проходить медицинское освидетельствование.

Так, в Воронеже у одного из домов по улице Торпедо инспекторы остановили «Фольксваген Гольф». За рулем была 31-летняя местная жительница. Женщина явно была пьяна, но от прохождения освидетельствования отказалась. При проверке по базе ГИБДД выяснилось, что ранее ее уже лишали прав.

В Подгоренском районе на грунтовой дороге попался 30-летний водитель «ВАЗ-2107». Он оказался более смел, и хотя координировал себя не лучшим образом, но от прохождения теста не отказался. Правда, в результате прибор показал 0,657 мг/л алкоголя в крови. С показаниями водитель согласился и даже не стал отрицать, что выпил, прежде чем сесть за руль. В 2019 году мужчина привлекался к административной ответственности за то же нарушение

Кроме того, были оштрафованы 54 водителя за перевозку детей без специальных удерживающих устройств, 148 водителей - с не пристегнутыми ремнями, 257 - за несоответствие ГОСТу тонировки стекол.

ИСТОЧНИК KP.RU