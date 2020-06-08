Мэрия Воронежа готовит под застройку землю бывшего экскаваторного завода

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:23:01+03:00

В документации говорится, что территория состоит из 146 земельных участков Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

После прекращения деятельности завода эта территория была разбита на множество мелких земельных участков

Изменить размер текста: A A

Мэрия Воронежа опубликовала постановление о подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами Солнечная, Электросигнальная, Брянский проездом и Московским проспектом. Речь идет о территории бывшего экскаваторного завода. Ориентировочная площадь участка - 62,2 гектара. Однако она может быть расширена.

Руководитель департамента архитектуры и градостроительства правительства Воронежской области Андрей Еренков не так давно заявлял, что на этой территории, видимо, появятся и жилые дома, и общественно-деловая застройка. Однако есть сложности в связи с тем, что после прекращения деятельности завода эта территория была разбита на множество мелких земельных участков. Их нужно каким-то образом объединить, а потом уже готовить проект планировки.

В документации говорится, что территория состоит из 146 земельных участков.

Разработчик генплана Воронежа представил свое видение развития территории бывшего экскаваторного завода - по их задумке может появиться технопарк космической промышленности.

Одновременно было опубликовано постановление и о подготовке документации по планировке другой территории, ограниченной улицей 45 стрелковой дивизии и переулком Здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU