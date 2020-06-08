2020-06-08T18:23:01+03:00
Общество

Мэрия Воронежа готовит под застройку землю бывшего экскаваторного завода

После прекращения деятельности завода эта территория была разбита на множество мелких земельных участков
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
В документации говорится, что территория состоит из 146 земельных участковВ документации говорится, что территория состоит из 146 земельных участковФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Мэрия Воронежа опубликовала постановление о подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами Солнечная, Электросигнальная, Брянский проездом и Московским проспектом. Речь идет о территории бывшего экскаваторного завода. Ориентировочная площадь участка - 62,2 гектара. Однако она может быть расширена.

Руководитель департамента архитектуры и градостроительства правительства Воронежской области Андрей Еренков не так давно заявлял, что на этой территории, видимо, появятся и жилые дома, и общественно-деловая застройка. Однако есть сложности в связи с тем, что после прекращения деятельности завода эта территория была разбита на множество мелких земельных участков. Их нужно каким-то образом объединить, а потом уже готовить проект планировки.

В документации говорится, что территория состоит из 146 земельных участков.

Разработчик генплана Воронежа представил свое видение развития территории бывшего экскаваторного завода - по их задумке может появиться технопарк космической промышленности.

Одновременно было опубликовано постановление и о подготовке документации по планировке другой территории, ограниченной улицей 45 стрелковой дивизии и переулком Здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время массовой проверки инспекторы остановили 84 пьяных водителей в Воронежской области
Мэрия Воронежа готовит под застройку землю бывшего экскаваторного завода
В Воронежской области пропала женщина, уехавшая из дома на машине
Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, вновь далеки от нормы
В Воронеже увеличилось число исчезнувших крышек колодцев
Воронежский «Факел» продлил контракт с еще одним молодым футболистов
Вспышка коронавируса в интернате под Воронежем: заразились 107 проживающих и 12 сотрудников
После открытия пунктов приема металлов в Воронеже участились пропажи люков
Подвал многоэтажки в центре Воронежа затопило кипятком
В Воронеже часть леса могут вырубить, чтобы построить детсад
В подразделении «РВК-Воронеж» произошла вспышка коронавируса
В воронежском управлении Пенсионного фонда несколько сотрудников заразились коронавирусом
В Воронеже на дружеских посиделках одна гостья чуть не зарезала другую ножом
В приюте для детей в Воронежской области нарушили требования пожарной безопасности
95 жителей Воронежской области, перенесших коронавирус, отправили на долечивание
В Воронежской области отравившей кислотой трехмесячного ребенка матери вынесли новый приговор
Воронежец разбил свою машину и решил отправиться домой на чужой
Дайверы очистили дно реки Усманка под Воронежем
Воронежцы могут задать специалистам вопросы по организации детского отдыха
В Воронеже женщине, зарезавшей мужа, не удалось свалить вину на незнакомца