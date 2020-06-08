2020-06-08T18:17:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области пропала женщина, уехавшая из дома на машине

Перед этим Руфина Горбулева поссорилась с мужем
Артем ИЛЬИН
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Руфина Горбулева умчалась на машине неизвестно куда и не вернулась домой.Руфина Горбулева умчалась на машине неизвестно куда и не вернулась домой.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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В воскресенье, 7 июня, с хутора Суд-Николаевка Подгоренского района уехала на автомобиле «Опель-Антара» 56-летняя Руфина Горбулева. Домой она не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «Черноземье».

Как рассказали поисковики, женщину ищет муж. 6 июня супруги поссорились, и целый день друг с другом не разговаривали. Потом жена взяла паспорт, села в машину и уехала. Муж беспокоится, не случилось ли с ней чего плохого.

Приметы Руфины Горбулевой: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза, короткие черные волосы, номер «Опеля», в котором она уехала Е638АА.

Всех, кто что-либо знает о том, где женщина находится сейчас, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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