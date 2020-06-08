Воронежский «Факел» продлил контракт с еще одним молодым футболистов
Футболист молодежки «Факела», 19-летний полузащитник Денис Шепилов, подписал новый контракт. Теперь он может выступать во взрослых турнирах, защищая цвета главной команды. Если, конечно, выиграет конкуренцию.
Напомним, 6 июня в «Факеле» сообщили о продлении контракта с 24-летним защитником Алексеем Соловьевым.
На данный момент главная воронежская футбольная команда уже начала подготовку к следующему сезону, который, скорее всего, снова проведет в ФНЛ. На 8 июня запланировала первая тренировка «Факела» на открытом воздухе после того, как сезон из-за эпидемии коронавируса был прерван.
ИСТОЧНИК KP.RU