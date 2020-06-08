2020-06-08T17:53:10+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» продлил контракт с еще одним молодым футболистов

Хавбек Денис Шепилов постарается составить конкуренцию игрокам основы
Юрий КОЗЛОВ
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Денис Шепилов получил шанс сыграть в предстоящем сезоне за главную команду "Факела".Денис Шепилов получил шанс сыграть в предстоящем сезоне за главную команду "Факела".Фото: с сайта ФК "Факел"
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Футболист молодежки «Факела», 19-летний полузащитник Денис Шепилов, подписал новый контракт. Теперь он может выступать во взрослых турнирах, защищая цвета главной команды. Если, конечно, выиграет конкуренцию.

Напомним, 6 июня в «Факеле» сообщили о продлении контракта с 24-летним защитником Алексеем Соловьевым.

На данный момент главная воронежская футбольная команда уже начала подготовку к следующему сезону, который, скорее всего, снова проведет в ФНЛ. На 8 июня запланировала первая тренировка «Факела» на открытом воздухе после того, как сезон из-за эпидемии коронавируса был прерван.

ИСТОЧНИК KP.RU

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