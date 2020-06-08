После открытия пунктов приема металлов в Воронеже участились пропажи люков

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:43:09+03:00

В то же время специалисты цеха ремонта сетей капитально отремонтировали 140 колодцев

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В мае участились случаи пропажи люков с колодцев: если за апрель их было порядка 60, то на начало июня эта цифра уже превысила 70. Связно ли это с вновь открывшимися в городе пунктами приема металлов?

За прошлый месяц бригады цеха ремонта сетей капитально отремонтировали 140 канализационных и водопроводных колодцев. Ремонт включал не только возвращение на место поврежденных или исчезнувших крышек, но и при необходимости восстановление его частей.

- У нас просьба к пользователям социальных сетей – если вы публикуете фотографии открытых колодцев, то указывайте конкретный адрес, а еще лучше сообщите в контакт-центр предприятия, - подчеркнул начальник цеха ремонта сетей «РВК-Воронеж» Владимир Кретов.

Если вы обнаружили открытый колодец, в обязательном порядке зафиксируйте адрес ближайшего к нему здания и сообщите об этом по телефонам 206-77-07 или 206-77-06.

ИСТОЧНИК KP.RU