После открытия пунктов приема металлов в Воронеже участились пропажи люков
В мае участились случаи пропажи люков с колодцев: если за апрель их было порядка 60, то на начало июня эта цифра уже превысила 70. Связно ли это с вновь открывшимися в городе пунктами приема металлов?
За прошлый месяц бригады цеха ремонта сетей капитально отремонтировали 140 канализационных и водопроводных колодцев. Ремонт включал не только возвращение на место поврежденных или исчезнувших крышек, но и при необходимости восстановление его частей.
- У нас просьба к пользователям социальных сетей – если вы публикуете фотографии открытых колодцев, то указывайте конкретный адрес, а еще лучше сообщите в контакт-центр предприятия, - подчеркнул начальник цеха ремонта сетей «РВК-Воронеж» Владимир Кретов.
Если вы обнаружили открытый колодец, в обязательном порядке зафиксируйте адрес ближайшего к нему здания и сообщите об этом по телефонам 206-77-07 или 206-77-06.
ИСТОЧНИК KP.RU