Подвал многоэтажки в центре Воронежа затопило кипятком
- В нашем доме и раньше хватало проблем, но это – настоящая коммунальная катастрофа, - пытается описать словами произошедшее жительница дома №10 по улице Кирова Ольга Сидякина.
По словам женщины, в конце прошлой рабочей недели аварийные бригады проводили работы на теплотрассе и перекрыли подачу горячей воды в дом. В пятницу ремонт завершился, в сеть подали кипяток.
- Но оказалось, что в наших подвалах открыты спускные вентили, и кипяток хлынул под дом, - говорит Ольга Алексеевна.
Жильцы дома заподозрили неладное, когда из подвала клубами повалил пар, а стены в подъезде «вспотели». Как выяснили люди, вода из открытых кранов текла в течение полутора суток!
- Лестницы и перекрытия промокли насквозь. Из швов сочится вода, - описывает женщина картину коммунального бедствия. – Теперь нужно срочно проветривать помещения, сушить все там воздушными пушками, а коммунальщики ничего не предпринимают!
«Комсомолка» отправила запрос в пресс-центр ЖКХ и ждем комментарии УК Ленинского района по поводу происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU