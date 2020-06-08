2020-06-08T16:21:18+03:00
Общество

Подвал многоэтажки в центре Воронежа затопило кипятком

Вода текла под дом больше суток
Елена ФЕДЯШЕВА
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- В нашем доме и раньше хватало проблем, но это – настоящая коммунальная катастрофа, - пытается описать словами произошедшее жительница дома №10 по улице Кирова Ольга Сидякина.

По словам женщины, в конце прошлой рабочей недели аварийные бригады проводили работы на теплотрассе и перекрыли подачу горячей воды в дом. В пятницу ремонт завершился, в сеть подали кипяток.

- Но оказалось, что в наших подвалах открыты спускные вентили, и кипяток хлынул под дом, - говорит Ольга Алексеевна.

Жильцы дома заподозрили неладное, когда из подвала клубами повалил пар, а стены в подъезде «вспотели». Как выяснили люди, вода из открытых кранов текла в течение полутора суток!

- Лестницы и перекрытия промокли насквозь. Из швов сочится вода, - описывает женщина картину коммунального бедствия. – Теперь нужно срочно проветривать помещения, сушить все там воздушными пушками, а коммунальщики ничего не предпринимают!

«Комсомолка» отправила запрос в пресс-центр ЖКХ и ждем комментарии УК Ленинского района по поводу происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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