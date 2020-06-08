2020-06-08T16:43:41+03:00
Общество

В Воронеже часть леса могут вырубить, чтобы построить детсад

Речь идет об участке между прогимназией № 2 и домами на улицах Мордасовой и Владимира Невского [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Траншея тянется через весь лес.Траншея тянется через весь лес.Фото: Максим ГОРОХОВ
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Жители 80-х домов на улице Владимира Невского и улицы Мордасовой обратили внимание, что поперек лесополосы, расположенной недалеко от прогимназии № 2, прокопали траншею и огородили ее красной лентой. Возник вопрос: что там делают?

«КП-Воронеж» пояснили, что в этом месте прокладывают кабель для освещения территории возле лесополосы в районе прогимназии и магазина «Магнит».

- Земля в этом районе принадлежит примерно на две трети лесфонду и на треть – муниципалитету, - рассказали в семилукском филиале казенного учреждения Воронежской области «Лесная охрана». – Лесфонд отдал свой участок в аренду на 49 лет ООО «Лимонад». Заканчивается этот срок в 50-х годах. Траншеи выкопали для прокладки кабеля для освещения территории, прилегающей к лесополосе. Пока еще не открытые павильоны возле прогимназии также принадлежат этой фирме.

Загадочные строения на окраине леса пока остаются закрытыми. Фото: Максим ГОРОХОВ

Загадочные строения на окраине леса пока остаются закрытыми.Фото: Максим ГОРОХОВ

В ООО «Лимонад» пояснили, какие работы будут проводить у лесополосы в обозримом будущем (конкретики пока из-за ситуации с коронавирусом нет):

- В районе прогимназии № 2 и недалеко от магазина «Магнит» планируем сделать две небольшие детские площадки размером 20 на 15 метров и маленький корт. Лес при этом трогать не будем, будут задействованы участки, которые сейчас используют только для того, чтобы кидать мусор (его приходится часто вывозить) либо они заняты мелкими кустарниками. Там проложим дорожки, поставим новые осветительные плафоны.

Участок лесополосы, арендованный ООО «Лимонад» (в этой организации, числятся, по данным открытых источников на 2019 год, два сотрудника), занимает площадь в 16 тысяч квадратных метров.

ООО "Лимонад" отдали в аренду эту часть лесополосы. Фото: из открытых источников

ООО "Лимонад" отдали в аренду эту часть лесополосы.Фото: из открытых источников

Оставшиеся 10567 – муниципальные. Оказалось, что на них предполагают спроектировать и затем построить детсад.

- Сроков, когда это будут делать, пока нет. Детсад появится, когда в нем возникнет необходимость, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.

Эту часть леса могут вырубить, чтобы построить детсад. Фото: из открытых источников

Эту часть леса могут вырубить, чтобы построить детсад.Фото: из открытых источников

В шаговой доступности местных жителей уже есть два детсада. Однако в мэрии считают, что потребность в третьем велика. И для него, возможно, придется пожертвовать более чем третью нынешней лесополосы, где сейчас гуляют и взрослые, и дети, и даже совсем недавно, как говорят местные жители, вернулись белки. Сейчас там есть по крайней мере три этих симпатичных зверька. Что с ними будет, если начнется масштабная вырубка, сказать трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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