В подразделении «РВК-Воронеж» произошла вспышка коронавируса

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:56:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Положительные результаты тестов на COVID-19 выявлены у 7 сотрудников «РВК-Воронеж». Все они работают в одном подразделении, не задействованном в процессе добычи и подготовки воды. При появлении первых симптомов работники обратились за медицинской помощью, самоизолировались и сдали необходимые анализы.

- О результатах тестов незамедлительно сообщили руководству водоканала. Контактный круг этих специалистов на предприятии установлен, в него вошли 18 сотрудников из этого же подразделения. Результаты их тестов – отрицательные. Тем не менее, все они переведены на удаленную работу, - сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

В помещениях здания, где размещались заболевшие сотрудники (Пеше-стрелецкая, 90), провели дезинфекцию. В целом усилена профилактическая работа. С 1 апреля проводится ежедневная повсеместная термометрия и мониторинг состояния здоровья сотрудников. Закуплены антисептики для обработки рук и поверхностей, а также защитные медицинские маски. На территории предприятия введен строгий масочный режим. Сотрудники, относящиеся к группам риска, так же с 1 апреля работают удаленно.

ИСТОЧНИК KP.RU