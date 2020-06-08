В воронежском управлении Пенсионного фонда несколько сотрудников заразились коронавирусом

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:47:35+03:00

Помните, что в связи с эпидемиологической обстановкой обращаться в Пенсионный фонд с личным визитом нужно только в случае крайней необходимости Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

В воронежском управлении Пенсионного фонда (ПФР) подтвердилось заражение новым коронавирусом у двух сотрудников Клиентской службы в Левобережном районе.

- Проведены все требуемые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Сотрудники, с которыми контактировали заболевшие, отправлены на самоизоляцию. Остальные сотрудники чувствуют себя хорошо и продолжают работать в штатном режиме, - сообщили в управлении ПФР по Воронежу.

Помните, что в связи с эпидемиологической обстановкой обращаться в Пенсионный фонд с личным визитом нужно только в случае крайней необходимости. Особенно людям старшего поколения. Решить вопрос можно дистанционно через личный кабинет на сайте фонда или на портале Госуслуг.

- Если все же необходимо посетить клиентскую службу Пенсионного фонда, следует воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди. Ежедневно работает и телефон «горячей линии», по которому можно получить консультации специалистов по вопросам пенсионного обеспечения, выплатам материнского капитала и другим, входящим в компетенцию Пенсионного фонда. Телефоны: 8 (473) 269-77-93, 269-77-94, 269-77-95, 269-77-64, - отметили в управлении ПФР по Воронежу.

ИСТОЧНИК KP.RU