В Воронеже на дружеских посиделках одна гостья чуть не зарезала другую ножом

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:21:12+03:00

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На днях в воронежскую больницу по скорой доставили 50-летнюю местную жительницу с ножевым ранением в грудь. Госпитализировали женщину прямиком с дружеского застолья, которое происходило в частном доме на улице Северцева. Как выяснили полицейские, гостей к себе пригласил владелец дома. В самый разгар дружеской вечеринки разгоряченные алкоголем гости – две женщины - затеяли ссору. Одна из них, 51-летнего возраста, удалила другую в грудь ножом. Подозреваемую задержали на месте. Здесь же нашли и орудие преступления.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства поножовщины и ее причины. А в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает заключение на срок до 10 лет лишения свободы.

Фигурантку уголовного дела пока держат в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU