2020-06-08T14:47:39+03:00
Общество

В приюте для детей в Воронежской области нарушили требования пожарной безопасности

Прокурор внес представление директору учреждения
Олег ИВАНОВ
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Возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) в Лискинском социальном приюте для детей и подростков. Межрайонная прокуратура также выявила нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе об иммунопрофилактике инфекционных болезней и вакцинации. Например, в учреждении хранили продукты с признаками порчи.

Что касается именно требования пожарной безопасности, то возникли вопросы по организации эвакуации людей и эксплуатации первичных средств пожаротушения. Прокурор внес представление директору социального приюта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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