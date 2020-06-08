2020-06-08T14:45:38+03:00
Общество

95 жителей Воронежской области, перенесших коронавирус, отправили на долечивание

С этой целью открыты отделения в двух стационарах
Елена ФЕДЯШЕВА
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Часть пациентов, перенесших COVID-19, нуждаются в долечивании после получения болезни. После завершения интенсивной терапии таких направляют в отделение реабилитации для восстановления здоровья. С этой целью в городе работают отделения в больницах № 11 и №16. В первом имеется 100 коек, во втором – 60.

Как рассказали в департаменте здравоохранения региона, на сегодня в стационаре ВГБ № 16 долечиваются 59 пациентов, а в ВГКБ № 11 – 36. За их состоянием следят врачи. После двух отрицательных анализов на коронавирус пациентов выписывают домой под наблюдение уже участкового врача поликлиники и постановки на диспансерный учет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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