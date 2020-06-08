2020-06-08T14:23:35+03:00
Происшествия

В Воронежской области отравившей кислотой трехмесячного ребенка матери вынесли новый приговор

Вначале женщину хотели просто оштрафовать на 15 тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
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В Каширском районе вынесен новый приговор 27-летней женщине, отравившей кислотой своего трехмесячного ребенка. Впрочем, он может быть еще обжалован в течение 10 дней.

По результатам возобновившегося расследования женщину осудили за «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия» (ч. 2 ст. 112 УК РФ). Ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

«КП-Воронеж» писала об этой ужасной истории: в январе 2017 года женщина уже не могла терпеть собственного сына, вероятно, у нее случился срыв. В итоге мать налила в чайную ложку уксусной кислоты и дала ее выпить беспомощному ребенку. Мальчик получил ожоговое повреждение слизистой оболочки органов пищеварения.

- По первоначальным данным ребенку был причинен легкий вред здоровью, ответственность за который предусмотрена ч. 1 ст. 115 УК РФ. Женщина была осуждена по этой статье и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей, - объяснили в прокуратуре.

Однако дедушка малыша был не согласен с решением. Прокуратура области инициировала новую проверку, которая и обернулась реальным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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