2020-06-08T14:20:23+03:00
Происшествия

Воронежец разбил свою машину и решил отправиться домой на чужой

За угон ему «светит» пять лет тюрьмы
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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34-летний житель воронежского микрорайона Подклетное принял на грудь и отправился кататься на автомобиле ВАЗ-2109 по окрестностям. В Семилукском районе он не справился с управлением и наехал на бордюр. От удара его машина получила повреждения, ехать на ней дальше было невозможно. Чтобы добраться до дома злоумышленник не придумал ничего лучше, как угнать чужой транспорт.

- Около трех часов ночи на улице Октябрьской в селе Губарево в его поле зрения попал автомобиль, который был не заперт, а ключи находились в салоне, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчина сел в авто и отправился на нем домой. Когда владелец угнанной машины обратился в полицию с заявлением, оперативники смогли быстро установить личность угонщика. По подозрению в совершении преступления они задержали ранее судимого за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков воронежца. В полицейском участке мужчина признался в угоне и рассказал обстоятельства его совершения.

- Органами дознания возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - рассказали в полиции. - Санкция данной статьи предусмотривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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