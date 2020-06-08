Дайверы очистили дно реки Усманка под Воронежем

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:54:57+03:00

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В Международный день очистки водоемов, 7 июня, дайверы из клуба H2Go провели акцию по очистке дна реки Усманка у популярного места отдыха в Новой Усмани. Кроме битого стекла, кирпичей и прочего мусора на поверхность подняли сумки, рыболовные крючки, даже маску для подводного плавания. Всего в акции приняло участие 10 человек.

- В прошлом году мы очищали реку у пляжа в районе стадиона «Олимпийский», - рассказывает дайвер Юрий Волчихин. – В позапрошлом году чистили Центральный пляж, раньше выезжали на реку Воронеж. Стараемся в разных местах наводить порядок, и не только в самом водоеме. Прибираем и мусор вокруг.

ИСТОЧНИК KP.RU