2020-06-08T13:54:57+03:00
Общество

Дайверы очистили дно реки Усманка под Воронежем

Со дна подняли кирпичи, сумки, рыболовные крючки и даже маску для подводного плавания
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Всего в акции приняло участие 10 человекВсего в акции приняло участие 10 человекФото: предоставлено администрацией Новоусманского района.
Изменить размер текста:

В Международный день очистки водоемов, 7 июня, дайверы из клуба H2Go провели акцию по очистке дна реки Усманка у популярного места отдыха в Новой Усмани. Кроме битого стекла, кирпичей и прочего мусора на поверхность подняли сумки, рыболовные крючки, даже маску для подводного плавания. Всего в акции приняло участие 10 человек.

- В прошлом году мы очищали реку у пляжа в районе стадиона «Олимпийский», - рассказывает дайвер Юрий Волчихин. – В позапрошлом году чистили Центральный пляж, раньше выезжали на реку Воронеж. Стараемся в разных местах наводить порядок, и не только в самом водоеме. Прибираем и мусор вокруг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время массовой проверки инспекторы остановили 84 пьяных водителей в Воронежской области
Мэрия Воронежа готовит под застройку землю бывшего экскаваторного завода
В Воронежской области пропала женщина, уехавшая из дома на машине
Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, вновь далеки от нормы
В Воронеже увеличилось число исчезнувших крышек колодцев
Воронежский «Факел» продлил контракт с еще одним молодым футболистов
Вспышка коронавируса в интернате под Воронежем: заразились 107 проживающих и 12 сотрудников
После открытия пунктов приема металлов в Воронеже участились пропажи люков
Подвал многоэтажки в центре Воронежа затопило кипятком
В Воронеже часть леса могут вырубить, чтобы построить детсад
В подразделении «РВК-Воронеж» произошла вспышка коронавируса
В воронежском управлении Пенсионного фонда несколько сотрудников заразились коронавирусом
В Воронеже на дружеских посиделках одна гостья чуть не зарезала другую ножом
В приюте для детей в Воронежской области нарушили требования пожарной безопасности
95 жителей Воронежской области, перенесших коронавирус, отправили на долечивание
В Воронежской области отравившей кислотой трехмесячного ребенка матери вынесли новый приговор
Воронежец разбил свою машину и решил отправиться домой на чужой
Дайверы очистили дно реки Усманка под Воронежем
Воронежцы могут задать специалистам вопросы по организации детского отдыха
В Воронеже женщине, зарезавшей мужа, не удалось свалить вину на незнакомца