Воронежцы могут задать специалистам вопросы по организации детского отдыха

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:29:47+03:00

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В Воронежской области заработала «Горячая линия» по организации детского отдыха в летний сезон 2020 года. В период с 5 по 19 июня специалисты регионального управления Роспотребнадзора проконсультируют родителей по телефону 8-800-201-59-78 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Жители районов могут задать свои вопросы по телефонам «горячих линий» территориальных отделов Управления: - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-18-15; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8(47391) 4-56-46 и 8(47375) 4-15-24; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-52-40 и 8(47341) 5-41-51; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362)2-48-93; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.

ИСТОЧНИК KP.RU