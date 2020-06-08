В Воронеже женщине, зарезавшей мужа, не удалось свалить вину на незнакомца

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:15:42+03:00

По решению Советского районного суда жена, зарезавшая мужа, отправится в колонию на восемь лет. Фото: с сайта Советского районного суда.

Ее отправили в колонию на восемь лет

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В Советском районном суде вынесли приговор 32-летней жительнице Воронежа. Ее признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

В августе 2018 года семейная пара отдыхала в районе дамбы Воронежского водохранилища. Муж и жена поссорились. Разъяренная супруга схватила нож и бросилась с ним на своего обидчика. Она нанесла мужу несколько ранений, от которых он умер.

Когда женщина поняла, что натворила, то решила уйти от ответственности, спихнув вину за убийство на выдуманного персонажа. Она представила стражам порядка такую версию развития событий: к ним с мужем подошел незнакомец, который затеял ссору. Женщина якобы побежала за помощью, а когда вернулась с другом семьи, супруг был уже мертв. Ну а незнакомца и след простыл.

Следователи проверили эту версию и поняли, что это просто вранье. В то же время они получили доказательства того, что именно жена зарезала своего мужа. В конце концов она признала свою вину.

- Женщину приговорили к восьми годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU