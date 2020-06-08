Жители Воронежской области по-прежнему болеют коронавирусом реже всех в ЦФО

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:06:33+03:00

Число заболеваний коронавирусом растет не только в Воронежской области, но и по всем регионам ЦФО. Фото: из архива «КП»

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Областные власти предоставили свежую информацию по количеству случаев заболевания коронавирусом в пересчете на 100 тысяч жителей во всех регионах Центрального федерального округа.

По этому показателю Воронежская область – по-прежнему выглядит самой благополучной – 131,3 случая. Среди соседей ситуация такая: лучше всех дела в Белгородской области (187,8), потом идет Липецкая (228,7), Курская (318,2) и Тамбовская (337,9).

Если брать все регионы ЦФО, то понятное дело хуже всего ситуация по-прежнему в Московской области (602,7). Если не брать столичный регион, то самая неблагоприятная картина по коронавирусу складывается на Орловщине (395,1). Чуть лучше эпидемиологическая ситуация в Брянской (366,7) и Рязанской (363,7) областях.

Понятно, что на фоне рекордных 228 заразившихся по данным на утро 8 июня, цифры по Воронежской области вызывают некоторое удивление. Можно сделать вывод, что в других регионах ЦФО число заболеваний тоже достаточно стремительно растет.

Такова картина по заболеваниям на 100 тысяч населения в ЦФО.Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU