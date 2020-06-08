В последний момент в Воронежской области мужчину спасли от самоубийства

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:41:54+03:00

Он заперся один дома и не подпускал к себе родственников

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В Павловске росгвардейцы спасли мужчину от самоубийства. Местный житель заперся в доме и практически все подготовил, чтобы совершить последний шаг. Дочку и мать он заранее выгнал из жилища и не пускал их внутрь. А те боялись что-либо сделать.

Перепуганные женщины вызвали экипаж вневедомственной охраны.Открыть дверь и пройти в дом удалось старшему прапорщику полиции Александру Райкову и сержанту Олегу Горбаневу. Они обнаружили мужчину в тот момент, когда он уже собирался совершить необдуманный поступок.

Росгвардейцы оказали доврачебную помощь мужчине и вызвали медиков. Местный житель не так давно перенес инсульт и находился в угнетенном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU