В последний момент в Воронежской области мужчину спасли от самоубийства
В Павловске росгвардейцы спасли мужчину от самоубийства. Местный житель заперся в доме и практически все подготовил, чтобы совершить последний шаг. Дочку и мать он заранее выгнал из жилища и не пускал их внутрь. А те боялись что-либо сделать.
Перепуганные женщины вызвали экипаж вневедомственной охраны.Открыть дверь и пройти в дом удалось старшему прапорщику полиции Александру Райкову и сержанту Олегу Горбаневу. Они обнаружили мужчину в тот момент, когда он уже собирался совершить необдуманный поступок.
Росгвардейцы оказали доврачебную помощь мужчине и вызвали медиков. Местный житель не так давно перенес инсульт и находился в угнетенном состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU