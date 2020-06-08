2020-06-08T12:41:54+03:00
Происшествия

В последний момент в Воронежской области мужчину спасли от самоубийства

Он заперся один дома и не подпускал к себе родственников
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Павловске росгвардейцы спасли мужчину от самоубийства. Местный житель заперся в доме и практически все подготовил, чтобы совершить последний шаг. Дочку и мать он заранее выгнал из жилища и не пускал их внутрь. А те боялись что-либо сделать.

Перепуганные женщины вызвали экипаж вневедомственной охраны.Открыть дверь и пройти в дом удалось старшему прапорщику полиции Александру Райкову и сержанту Олегу Горбаневу. Они обнаружили мужчину в тот момент, когда он уже собирался совершить необдуманный поступок.

Росгвардейцы оказали доврачебную помощь мужчине и вызвали медиков. Местный житель не так давно перенес инсульт и находился в угнетенном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы могут задать специалистам вопросы по организации детского отдыха
В Воронеже женщине, зарезавшей мужа, не удалось свалить вину на выдуманного незнакомца
В Воронежской области пока родители жарили шашлыки, пропала 3-летняя девочка
Жители Воронежской области по-прежнему болеют коронавирусом реже всех в ЦФО
В последний момент в Воронежской области мужчину спасли от самоубийства
В торговом доме Воронежа продавали три вида запрещенных снюсов
В Воронеже полицейские поймали мошенника, бравшего большие деньги за обещание сделать мебель
Воронежские поисковики приглашают статистов для тренировки собак
В Воронеже съехал в кювет и погиб водитель "семерки"
Заболеваемость коронавирусом в Воронежской области взлетела до 228 случаев
Воронежцы опасаются нависшего над детской площадкой сухого дерева
Коронавирус в Воронеже, последние новости на 8 июня 2020: медсестры психиатрической больницы заразились Covid-19
В Воронеже иномарка влетела в столб и деревья: 28-летний водитель погиб
Под Воронежем планируют собирать китайскую бытовую электронику
Бывший главный тренер воронежского «Бурана» возглавил хоккейную сборную России до 16 лет
В Воронеже пожар, уничтоживший магазин, попал на видео
Под Воронежем воду в колонках решили сделать платной
Двое жителей Воронежской области обманули банкоматы Беларуси на 1,5 миллиона рублей
В центре Воронежа «бумер» врезался в «Тойоту»: трое ранены
В Воронеже двое пьяных мужчин разлеглись прямо на детской площадке
Воронежец: «Утром на глазах моего знакомого застрелили собаку»
В Воронежской области шесть глав сел ответят за то, что сделали служебный транспорт своим