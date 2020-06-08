В торговом доме Воронежа продавали три вида запрещенных снюсов

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:22:34+03:00

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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области обнаружили в торговом доме «Березка» продажу запрещенных на территории России никотиносодержащих некурительных смесей. Торговая точка предлагала покупателям три наименования продукции, без документов, подтверждающих ее безопасность.

По результатам выездной проверки на предпринимателя составили протокол, материалы направили в Арбитражный суд. Тот, в свою очередь, счел требования контролирующего ведомства обоснованными и постановил привлечь ООО «ТД Березка» к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ в виде предупреждения. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU