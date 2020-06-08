2020-06-08T12:22:34+03:00
Общество

В торговом доме Воронежа продавали три вида запрещенных снюсов

Торговой точке вынесли предупреждение
Елена ФЕДЯШЕВА
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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области обнаружили в торговом доме «Березка» продажу запрещенных на территории России никотиносодержащих некурительных смесей. Торговая точка предлагала покупателям три наименования продукции, без документов, подтверждающих ее безопасность.

По результатам выездной проверки на предпринимателя составили протокол, материалы направили в Арбитражный суд. Тот, в свою очередь, счел требования контролирующего ведомства обоснованными и постановил привлечь ООО «ТД Березка» к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ в виде предупреждения. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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