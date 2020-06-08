2020-06-08T11:56:57+03:00
Происшествия

В Воронеже полицейские поймали мошенника, бравшего большие деньги за обещание сделать мебель

Стражи порядка не исключают, что он замешан в нескольких подобных аферах
Юрий КОЗЛОВ
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В отдел полиции в Ленинском районе пришел 67-летний воронежец. Пенсионер заявил, что стал жертвой мошенника. Он рассказал, что хотел сделать шкаф, нашел в интернете контакты мастера, якобы специализирующегося на мебели. Потом договорился о встрече. Приехавший на замеры молодой человек заявил, что работает только по предоплате. Получив шесть тысяч рублей, он ушел и больше на звонки не отвечал.

Оперативники вскоре выяснили, где скрывается аферист. Его в итоге поймали ад в Орловской области. И это при том, что сам 25-летний мошенник прописан в Краснодарском крае. Аферист признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Полицейские выясняют, не причастен ли задержанный молодой человек к другим похожим преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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