2020-06-08T11:09:38+03:00
Общество

Воронежские поисковики приглашают статистов для тренировки собак

"Поиграть в прятки" может любой желающий
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Страница сообщества "поисково-спасательный отряд "Черноземье"Страница сообщества "поисково-спасательный отряд "Черноземье"
Изменить размер текста:

Поисково-спасательный отряд «Черноземье» просит воронежцев помочь в тренировке собак. В последнее время четвероногих спасателей все чаще привлекают к поиску пропавших людей. Но их надо тренировать, а для этого все время требуются новые «потеряшки».

- Давно ли вы играли в прятки? Мы предлагаем вам вспомнить детство и принять участие в этом интересном и в нашем случае полезном мероприятии. Ведь таким образом оказывается помощь в подготовке поисково-спасательных собак. Практически каждое воскресенье у кинологов-волонтёров проходят тренировки. Для достижения наилучшего результата требуются каждый раз новые статисты и смена локаций. Волонтёры ПСО "Черноземье" поддерживают хвостатых коллег в этом нелёгком деле. Ведь наши четвероногие друзья вместе со своими хозяевами готовы в критической ситуации сделать всё от них зависящее для спасения человеческой жизни, - такое пбращение волонтеры разместили на своей странице во «Вконтакте».

Заявить о своем желании принять участие в тренировках можно, связавшись с поисковиками через соцсеть или указанные в ней контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы могут задать специалистам вопросы по организации детского отдыха
В Воронеже женщине, зарезавшей мужа, не удалось свалить вину на выдуманного незнакомца
В Воронежской области пока родители жарили шашлыки, пропала 3-летняя девочка
Жители Воронежской области по-прежнему болеют коронавирусом реже всех в ЦФО
В последний момент в Воронежской области мужчину спасли от самоубийства
В торговом доме Воронежа продавали три вида запрещенных снюсов
В Воронеже полицейские поймали мошенника, бравшего большие деньги за обещание сделать мебель
Воронежские поисковики приглашают статистов для тренировки собак
В Воронеже съехал в кювет и погиб водитель "семерки"
Заболеваемость коронавирусом в Воронежской области взлетела до 228 случаев
Воронежцы опасаются нависшего над детской площадкой сухого дерева
Коронавирус в Воронеже, последние новости на 8 июня 2020: медсестры психиатрической больницы заразились Covid-19
В Воронеже иномарка влетела в столб и деревья: 28-летний водитель погиб
Под Воронежем планируют собирать китайскую бытовую электронику
Бывший главный тренер воронежского «Бурана» возглавил хоккейную сборную России до 16 лет
В Воронеже пожар, уничтоживший магазин, попал на видео
Под Воронежем воду в колонках решили сделать платной
Двое жителей Воронежской области обманули банкоматы Беларуси на 1,5 миллиона рублей
В центре Воронежа «бумер» врезался в «Тойоту»: трое ранены
В Воронеже двое пьяных мужчин разлеглись прямо на детской площадке
Воронежец: «Утром на глазах моего знакомого застрелили собаку»
В Воронежской области шесть глав сел ответят за то, что сделали служебный транспорт своим