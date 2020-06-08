Воронежские поисковики приглашают статистов для тренировки собак
Поисково-спасательный отряд «Черноземье» просит воронежцев помочь в тренировке собак. В последнее время четвероногих спасателей все чаще привлекают к поиску пропавших людей. Но их надо тренировать, а для этого все время требуются новые «потеряшки».
- Давно ли вы играли в прятки? Мы предлагаем вам вспомнить детство и принять участие в этом интересном и в нашем случае полезном мероприятии. Ведь таким образом оказывается помощь в подготовке поисково-спасательных собак. Практически каждое воскресенье у кинологов-волонтёров проходят тренировки. Для достижения наилучшего результата требуются каждый раз новые статисты и смена локаций. Волонтёры ПСО "Черноземье" поддерживают хвостатых коллег в этом нелёгком деле. Ведь наши четвероногие друзья вместе со своими хозяевами готовы в критической ситуации сделать всё от них зависящее для спасения человеческой жизни, - такое пбращение волонтеры разместили на своей странице во «Вконтакте».
Заявить о своем желании принять участие в тренировках можно, связавшись с поисковиками через соцсеть или указанные в ней контакты.
ИСТОЧНИК KP.RU