В Воронеже съехал в кювет и погиб водитель "семерки"

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:23:58+03:00

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В воскресенье, 7 июня, на улице Смородиновая в Воронеже произошла авария, стоившая жизни 50-летнему водителю ВАЗ-21074. Мужчина двигался на автомобиле со стороны Острогожской в сторону улицы Кольцевой. По неизвестной пока причине он не справился с управлением и допустил скатывание автомобиля в правый кювет.

В результате аварии водитель получил серьезные ранения и погиб на месте до приезда бригады скорой помощи.

По данному факту сотрудники полиции проводит проверку.

Всего за минувшие сутки на дорогах Воронежской области зарегистрировано 90 аварий, в том числе 53 в Воронеже. В 12 ДТП пострадали люди. Два человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU