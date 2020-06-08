В Воронеже съехал в кювет и погиб водитель "семерки"
В воскресенье, 7 июня, на улице Смородиновая в Воронеже произошла авария, стоившая жизни 50-летнему водителю ВАЗ-21074. Мужчина двигался на автомобиле со стороны Острогожской в сторону улицы Кольцевой. По неизвестной пока причине он не справился с управлением и допустил скатывание автомобиля в правый кювет.
В результате аварии водитель получил серьезные ранения и погиб на месте до приезда бригады скорой помощи.
По данному факту сотрудники полиции проводит проверку.
Всего за минувшие сутки на дорогах Воронежской области зарегистрировано 90 аварий, в том числе 53 в Воронеже. В 12 ДТП пострадали люди. Два человека погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU