2020-06-07T23:07:49+03:00
Общество

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 8 июня 2020: медсестры психиатрической больницы заразились Covid-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 8 июня 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
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За время эпидемии в Воронежской области коронавирус выявили у 2 837 человек. 1 692 пациентов уже выздоровели. 19 человек с подтвержденной инфекцией скончались.

В областной психиатрической больнице в селе Орловка Хохольского района у двух медсестер выявили коронавирус. Они работали в разных отделениях и между собой тесно не общались. По предварительным данным, они заразились не в больнице. Заболевание у обеих протекает без симптомов. Сейчас медсестры находятся дома на самоизоляции. Кроме того, в одном из отделений больницы у двух пациентов поднялась температура, у них взяли тесты на коронавирус. Результаты еще не готовы.

Коээфициент распространения инфекции в регионе улучшился - с 1,23 до 1,15, хотя до нормы - 0,8 - еще далеко. Показатель по коечному фонду продолжает ухудшаться - 27,1% при норме в 50 процентов. Все в порядке только с количеством тестов на 100 тысяч человек населения - 171,5 при норме 90.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Воронеже, последние новости на 8 июня 2020: медсестры психиатрической больницы заразились Covid-19
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