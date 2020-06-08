2020-06-08T08:29:31+03:00
Общество

Воронежцы опасаются нависшего над детской площадкой сухого дерева

Коммунальщики не могут его спилить с осени прошлого года
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
скрин стоаницы сообщества "Регион-36 Воронеж" во "Вконтакте"скрин стоаницы сообщества "Регион-36 Воронеж" во "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Во дворе по улице Кирова,3 стоит сухое дерево. Его верхушка накренилась и нависла аккурат над детской площадкой. По словам местных жителей, они с осени прошлого года пытаются добиться от своей УК спила опасного ствола, но дело не движется.

- В октябре 2019 года писали заявление в УК Ленинского района, - говорят жильцы дома. - Ответ был, что нет порубочного билета. Прошло ещё полгода, написали повторно - сказали ждите. Ждем уже около 8 месяцев, и каждый день боимся что вот-вот и свалится кому на голову. Дня три назад приезжала вышка в наш двор и спилили деревья, но совершенно нормальные, не сухие, не аварийные, а это аварийное так и стоит.

Жалобу на бездействие УК жильцы многоэтажки кинули в соцсети. И ее заметили в управе Ленинского района. Вот, как там прокомментировали ситуацию:

- Засохшее дерево находится на дворовой территории и его судьбу, как и остальных, вправе решить собственники многоквартирного дома. В данном случае сотрудники управы обратились в УК с просьбой об удалении сухостоя. Там пообещали решить вопрос до конца июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы могут задать специалистам вопросы по организации детского отдыха
В Воронеже женщине, зарезавшей мужа, не удалось свалить вину на выдуманного незнакомца
В Воронежской области пока родители жарили шашлыки, пропала 3-летняя девочка
Жители Воронежской области по-прежнему болеют коронавирусом реже всех в ЦФО
В последний момент в Воронежской области мужчину спасли от самоубийства
В торговом доме Воронежа продавали три вида запрещенных снюсов
В Воронеже полицейские поймали мошенника, бравшего большие деньги за обещание сделать мебель
Воронежские поисковики приглашают статистов для тренировки собак
В Воронеже съехал в кювет и погиб водитель "семерки"
Заболеваемость коронавирусом в Воронежской области взлетела до 228 случаев
Воронежцы опасаются нависшего над детской площадкой сухого дерева
Коронавирус в Воронеже, последние новости на 8 июня 2020: медсестры психиатрической больницы заразились Covid-19
В Воронеже иномарка влетела в столб и деревья: 28-летний водитель погиб
Под Воронежем планируют собирать китайскую бытовую электронику
Бывший главный тренер воронежского «Бурана» возглавил хоккейную сборную России до 16 лет
В Воронеже пожар, уничтоживший магазин, попал на видео
Под Воронежем воду в колонках решили сделать платной
Двое жителей Воронежской области обманули банкоматы Беларуси на 1,5 миллиона рублей
В центре Воронежа «бумер» врезался в «Тойоту»: трое ранены
В Воронеже двое пьяных мужчин разлеглись прямо на детской площадке
Воронежец: «Утром на глазах моего знакомого застрелили собаку»
В Воронежской области шесть глав сел ответят за то, что сделали служебный транспорт своим