Воронежцы опасаются нависшего над детской площадкой сухого дерева

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:29:31+03:00

Коммунальщики не могут его спилить с осени прошлого года

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Во дворе по улице Кирова,3 стоит сухое дерево. Его верхушка накренилась и нависла аккурат над детской площадкой. По словам местных жителей, они с осени прошлого года пытаются добиться от своей УК спила опасного ствола, но дело не движется.

- В октябре 2019 года писали заявление в УК Ленинского района, - говорят жильцы дома. - Ответ был, что нет порубочного билета. Прошло ещё полгода, написали повторно - сказали ждите. Ждем уже около 8 месяцев, и каждый день боимся что вот-вот и свалится кому на голову. Дня три назад приезжала вышка в наш двор и спилили деревья, но совершенно нормальные, не сухие, не аварийные, а это аварийное так и стоит.

Жалобу на бездействие УК жильцы многоэтажки кинули в соцсети. И ее заметили в управе Ленинского района. Вот, как там прокомментировали ситуацию:

- Засохшее дерево находится на дворовой территории и его судьбу, как и остальных, вправе решить собственники многоквартирного дома. В данном случае сотрудники управы обратились в УК с просьбой об удалении сухостоя. Там пообещали решить вопрос до конца июня.

ИСТОЧНИК KP.RU