2020-06-07T22:46:33+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарка влетела в столб и деревья: 28-летний водитель погиб

Пассажира с тяжелыми травмами госпитализировали
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото с места аварии.Фото с места аварии.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
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Смертельное ДТП случилось в Воронеже вечером 7 июня. Около 20.30 у дома №7 по улице Чуйской парень на «Форде Фокус» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи и деревья.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, 28-летний водитель скончался на месте. В машине в момент аварии находился еще и пассажир. Мужчину с тяжелыми ранениями доставили в больницу. Его личность устанавливается. Правоохранители начали проверку по факту аварии.

Напомним, также в воскресенье на площади Ленина врезались друг в друга две иномарки. 46-летний воронежец на «БМВ» столкнулся с «Тойотой-Ярис», за рулем которой была 52-летняя жительница столицы Черноземья. За медицинской помощью обратились оба водителя и 30-летняя женщина, ехавшая в японской машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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