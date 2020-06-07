2020-06-07T20:31:07+03:00
Общество

Под Воронежем планируют собирать китайскую бытовую электронику

Компания, занимающаяся этим бизнесом в России, претендует на статус резидента особой экономической зоны «Центр» в Новоусманском районе
Олег КУЗНЕЦОВ
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Глава администрации Новоусманского района Дмитрий Маслов встретился с представителями фирмы, планирующей построить под Воронежем предприятие по сборке бытовой электроники.

Компания изучает возможность зайти в статусе резидента на одну из площадок особой экономической зоны «Центр» под Воронежем. Она специализируется на контрактном производстве телевизоров и компонентов по заказам российских и иностранных компаний, в том числе под брендами DEXP и Xiaomi.

Дмитрий Маслов поддержал планы потенциальных инвесторов и сообщил, что подготовит для экспертного совета положительное заключение по вопросу присвоению компании статуса резидента. Глава Новоусманского района рекомендовал при подборе кадров на новое производство активно привлекать на рабочие места жителей Новоусманского района.

Ранее представители компании обсуждали планы по запуску производственных линий с губернатором Александром Гусевым. В ходе встречи был разговор о том, что бизнесмены могут пригласить в качестве резидентов Особой экономической зоны китайских партнеров для совместного производства бытовой электроники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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