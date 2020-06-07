Бывший главный тренер воронежского «Бурана» возглавил хоккейную сборную России до 16 лет

7 Июнь 2020 2020-06-07T20:02:47+03:00

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Бывший главный тренер «Бурана» Александр Титов назначен наставником сборной России до 16 лет. Он уже дал короткий комментарий по поводу нового места работы:

- Федерацией создана очень хорошая программа подготовки «Красная Машина», будем работать по ней, использовать все ее наработки. Главный вызов, который стоит перед нами – отсмотреть всех кандидатов, посмотреть, кто на что способен. Первый год для ребят будет. Год очень урожайный, поэтому выбор игроков большой.

Александр Титов в свое время выводил «Буран» в плей-офф с пятого места в регулярном первенстве ВХЛ. И хотя в первом же раунде матчей на вылет, «ураганные» уступили динамовцам из Балашихи, сейчас и о таких результатах остается только мечтать.

ИСТОЧНИК KP.RU