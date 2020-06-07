Бывший главный тренер воронежского «Бурана» возглавил хоккейную сборную России до 16 лет
Бывший главный тренер «Бурана» Александр Титов назначен наставником сборной России до 16 лет. Он уже дал короткий комментарий по поводу нового места работы:
- Федерацией создана очень хорошая программа подготовки «Красная Машина», будем работать по ней, использовать все ее наработки. Главный вызов, который стоит перед нами – отсмотреть всех кандидатов, посмотреть, кто на что способен. Первый год для ребят будет. Год очень урожайный, поэтому выбор игроков большой.
Александр Титов в свое время выводил «Буран» в плей-офф с пятого места в регулярном первенстве ВХЛ. И хотя в первом же раунде матчей на вылет, «ураганные» уступили динамовцам из Балашихи, сейчас и о таких результатах остается только мечтать.
ИСТОЧНИК KP.RU