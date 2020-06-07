В Воронеже пожар, уничтоживший магазин, попал на видео

7 Июнь 2020 2020-06-07T20:31:22+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» разместили видео пожара магазина, расположенного недалеко от остановки «Минская» в Железнодорожном районе. Юлия Франц (девушка, разместившая съемку ЧП), рассказала, что здание сгорело на ее глазах, пока она ждала в автобус.

Пожарные потушили магазин, но огонь уже прорвался сквозь крышу, и, похоже, от этой торговой точки, действительно, мало что осталось. В одном из комментариев к посту сообщили, что хозяйке магазина ранее кто-то угрожал. Также высказывали мнение, что расчищается площадка под какой-нибудь очередной амбициозный проект.

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Горит магазин на улице Минской, 7 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU