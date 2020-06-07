2020-06-07T20:31:37+03:00
Общество

Под Воронежем воду в колонках решили сделать платной

А пока они и вовсе не работают
Юрий КОЗЛОВ
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Просто побаловаться водой уже не получится.Просто побаловаться водой уже не получится.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители села Новая Усмань больше не могут пользоваться колонками – их перекрыли коммунальщики. Люди возмущаются – почему все время набирали там воду, а сейчас не могут?

В пресс-службе администрации Новоусманского района на этот вопрос ответили:

- Водяные колонки (их в нашем районном центре шесть) сейчас не работают в целях профилактики коронавируса. Но не будет скрывать: бесплатно ими пользоваться уже не получится. Когда эпидемия закончится или по крайней мере затихнет, водой оттуда можно будет пользоваться только за деньги. «Медвежью услугу» местным жителям сделали приезжие дачники, пользующиеся такими колонками, что называется, на всю катушку. За расход воды приходится платить муниципальной казне. А это в год для райцентра деньги немалые: от 500 тысяч до миллиона на одну колонку. В Новой Усмани у подавляющего большинства жителей вода либо есть в доме, либо ее можно накачать из скважины. Как переоборудуют колонки, чтобы брать за их пользование деньги, пока еще не решили, в данный момент это все-таки не первоочередная задача.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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