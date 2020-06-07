Двое жителей Воронежской области обманули банкоматы Беларуси на 1,5 миллиона рублей

7 Июнь 2020 2020-06-07T18:22:48+03:00

Белорусские банкоматы удалось обмануть не на 4 миллиона, как надеялись преступники, а на 1,5 млн. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Воронежские полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного по поводу преступления, совершенного в Беларуси. Его направили в Новоусманский районный суд. В преступлении обвиняют двух жителей Воронежской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Что же натворили два наших земляка? По версии следствия, в 2015-2016 годах они с помощью специальных программ получили сведения о банковских счетах и пластиковых картах ряда граждан. Потом, используя эту информацию, они сделали 23 дубликата карт. Затем поехали в Беларусь, и в разных местах братской республики погружали эти фальшивки в банкоматы и пытались снять деньги. Планировали, что удастся разжиться четырьмя миллионами рублей, но получилось завладеть только 1,5 миллионами.

В апреле 2016 года белорусские милиционеры возбудили по этому поводу уголовное дело. В июле 2017-го его передали в Генеральную прокуратуру России, а сотрудники надзорного ведомства направили для расследования воронежским полицейским.

Наши стражи порядка узнали, где находятся оба жителя области, подозреваемых в преступлении. До суда они находились под подпиской о невыезде. Однако один из двух сообщников купил билет на самолет и улетел в Литву. Только в феврале 2019 года его удалось принудительно вернуть из этой прибалтийской республики, мужчину тут же арестовали.

Оба подельника будут отвечать перед судом по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и по части 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК РФ «Кража организованной группой в особо крупном размере». Им грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU