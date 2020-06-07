2020-06-07T18:23:57+03:00
Происшествия

В центре Воронежа «бумер» врезался в «Тойоту»: трое ранены

ДТП случилось на площади Ленина [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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У "Тойоты" вылетели стекла.У "Тойоты" вылетели стекла.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
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7 июня в 15.30 у дома № 7 на площади Ленина врезались друг в друга две иномарки.

- Столкновение произошло на регулируемом перекрестке. «БМВ» под управлением 46-летнего воронежца ехала по улице Плехановской, столкнулась с «Тойотой-Ярис», за рулем которой была 52-летняя жительница столицы Черноземья. За медицинской помощью обратились оба водителя и 30-летняя женщина, ехавшая в японской машине. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства ДТП, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

У "бумера" смят капот. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

У "бумера" смят капот.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

В целом "БМВ" кажется менее разбитым, чем "Тойота". Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

В целом "БМВ" кажется менее разбитым, чем "Тойота".Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, чуть больше недели назад, 30 мая (кстати, тоже в выходной день) практически на том же самом месте сгорела «Ауди-100».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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