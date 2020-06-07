Воронежец: «Утром на глазах моего знакомого застрелили собаку»

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:35:32+03:00

По его словам, мужчина выстрелил в животное у ружья на набережной на левом берегу

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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Pshenichnih Maxim разместил пост, в котором утверждает, что на левом берегу мужчина застрелил из ружья собаку.

По словам Максима, случилось это около семи утра возле дамбы на набережной. Там кормил собак его знакомый. К нему подошел мужчину и застрелил одно из животных из ружья. В ответ на вопрос, зачем он это сделал, «стрелок» якобы сказал, что собака на него залаяла.

Максим предупреждает местных жителей, чтобы особенно внимательно следили за своими домашних любимцами в этом месте. Лучше их не отпускать далеко от себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU