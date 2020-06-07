В Воронежской области шесть глав сел ответят за то, что сделали служебный транспорт своим

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:09:51+03:00

Они разъезжали на казенных машинах по выходным и праздникам

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Сотрудники Острогожской межрайонной прокуратуры обнаружили, что местные чиновники часто путают служебный транспорт со своим личным. Они выяснили, что шесть глав сел катались на казенных машинах и по выходным и праздникам, а еще в двух ими пользовались служащие более мелкого ранга. Между тем эти поездки попадали в поле зрения дорожных видеокамер.

- По итогам проверки прокурор внес восьми главам сел представление об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к дисциплинарной ответственности. В отношении 6 из них возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 19.1 КоАП РФ «Самоуправство». Дела направлены для рассмотрения в суд, - рассказали в Острогожской межрайонной прокуратуре.

Впрочем, по этой статье сельским главам грозит лишь небольшой штраф – от 300 до 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU