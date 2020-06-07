В Воронежской области шесть глав сел ответят за то, что сделали служебный транспорт своим
Сотрудники Острогожской межрайонной прокуратуры обнаружили, что местные чиновники часто путают служебный транспорт со своим личным. Они выяснили, что шесть глав сел катались на казенных машинах и по выходным и праздникам, а еще в двух ими пользовались служащие более мелкого ранга. Между тем эти поездки попадали в поле зрения дорожных видеокамер.
- По итогам проверки прокурор внес восьми главам сел представление об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к дисциплинарной ответственности. В отношении 6 из них возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 19.1 КоАП РФ «Самоуправство». Дела направлены для рассмотрения в суд, - рассказали в Острогожской межрайонной прокуратуре.
Впрочем, по этой статье сельским главам грозит лишь небольшой штраф – от 300 до 500 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU