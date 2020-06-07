В Воронеже на видео попал сказочно красивый закат солнца
Необыкновенно красивый закат солнца попал на видео, выложенном пользователем Ильей Брехунцовым в паблике «Мой и твой Воронеж».
Огромное дневное светило сначала высилось над домом, потом понемногу стало опускаться между многоэтажкой и огромным электрическим столбом. И, наконец, заняло своим блеском все пространство, визуально даже лишив покрытых густым зеленым ковров деревьев их пышного наряда. Казалось, скоро зима и они все облетели.
Атмосферные явления любителей снимать видео воронежцев волнуют весьма часто. То в объектив камеры попадают причудливые очертания облаков, то таинственное свечение вокруг луны или солнца, по-научному называющаяся гало…
Закат солнца в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU