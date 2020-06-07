2020-06-07T15:36:19+03:00
Общество

В Воронеже на видео попал сказочно красивый закат солнца

Светило на фоне городского пейзажа смотрелось очень внушительно
Юрий КОЗЛОВ
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Закатывающееся солнце повисло между домом и огромным электрическим столбом.Закатывающееся солнце повисло между домом и огромным электрическим столбом.Фото: кадр с видео
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Необыкновенно красивый закат солнца попал на видео, выложенном пользователем Ильей Брехунцовым в паблике «Мой и твой Воронеж».

Огромное дневное светило сначала высилось над домом, потом понемногу стало опускаться между многоэтажкой и огромным электрическим столбом. И, наконец, заняло своим блеском все пространство, визуально даже лишив покрытых густым зеленым ковров деревьев их пышного наряда. Казалось, скоро зима и они все облетели.

Атмосферные явления любителей снимать видео воронежцев волнуют весьма часто. То в объектив камеры попадают причудливые очертания облаков, то таинственное свечение вокруг луны или солнца, по-научному называющаяся гало…

Закат солнца в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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