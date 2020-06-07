2020-06-07T14:55:31+03:00
Общество

В Воронеже на видео попал шокирующий стриптиз на дороге

Мужчина, видимо, так выпил, что стал демонстрировать «пятую точку» проезжающим машинам
Артем ИЛЬИН
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К счастью, стриптиз пьяный гуляка демонстрировал недолго.К счастью, стриптиз пьяный гуляка демонстрировал недолго.Фото: кадр с видео
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В воронежских соцсетях появилось видео, названное «Машмет на кураже». На нем мужчина идет вдоль дороги в известном воронежском микрорайоне. Вроде бы не нарушает режим самоизоляции – гуляет в одиночку. Одновременно он делает движение, возможно, символизирующее о том, что его финансы поют романсы, но, скорее, всего сигнализирующее о силе его опьянения. Одним словом, слегка спускает штаны и бьет себя по голой «пятой точке». Может быть, этим он даже демонстрировал не презрение ко всем окружающим, а, напротив, наказывал себя за то, что напился.

Все эти действия снял на видео проезжающий пассажир автобуса. Похождения лихого стриптизера закончились кувырканием на проезжей части обочины.

Если говорить серьезно, хорошо бы этот мужчина не попал под машину и как можно скорее протрезвел.

На Машмете мужчина устроил стриптиз на дороге.[club10942997 Видео группы Стоп-ХЛАМ. Неадекват, стёб, хлам, гопота, юмор... в основном черный]

ИСТОЧНИК KP.RU

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