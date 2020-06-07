В Воронеже пенсионерка отдала 85 тысяч мошеннице, просившей деньги на лечение ребенка

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:48:17+03:00

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81-летняя жительница Ленинского района после общения с мошенницей лишилась 85 тысяч рублей.

Пенсионерка рассказала полицейским, что, когда возвращалась домой из магазина, к ней подошла незнакомая женщина и представилась ей дальней родственницей. Незнакомка заявила, что у нее очень сильно болен ребенок и нужны деньги на дорогие лекарства.

Через несколько минут пожилая женщина пошла вместе с аферисткой в банк, сняла со сберегательного счета 85 тысяч и отдала их мошеннице. Только после этого пенсионерка позвонила своему сыну и рассказала о «дальней родственнице». Только тогда она поняла, что ее обманули.

- По этому факту и еще по трем аферам возбуждены уголовные дело по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Доверчивых людей обманули на общую сумму более 100 тысяч рублей. В очередной раз призываем: не верьте незнакомым людям, под разными предлогами просящими дать им деньги, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU