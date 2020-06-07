Под Воронежем юноша, уговоривший подростка пойти на кражу, может сесть на пять лет

7 Июнь 2020 2020-06-07T15:13:54+03:00

Полицейские поймали 20-летнего парня, воровавшего аккумуляторы на пару с 17-летним подростком. Фото: из архива «КП»

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В марте в поселке Хохольский на улице 50 лет Октября украли аккумуляторы с нескольких машин. Ущерб владельцам автомобилей был нанесен на сумму около десяти тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали по подозрению в преступлении 20-летнего жителя жителя села Хохол. Молодой человек был ранее судим по уголовной статье. Стражи порядка выяснили, что злодействовал он на пару с 17-летним подростком, которого подговорил пойти на кражу.

- Аккумуляторы вернули владельцам. А 20-летний житель Хохла будет отвечать в суде по части 1 статьи 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU