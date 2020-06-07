Под Воронежем мотоцикл врезался в иномарку: двое ранены

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:34:55+03:00

23-летнего мотоциклиста и его 29-летнего пассажира отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

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В субботу, 6 июня, в совхозе Воронежский Новоусманского района иномарка сбила мотоцикл.

- Авария случилась у дома № 13 по улице Воронежской. Водитель мотоцикла «Reiser Trofi», 23-летний местный житель, врезался в «Тойоту-Спринтер», за рулем которой была 19-летняя девушка, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Автомобилистка серьезных травм не получила. А вот мотоциклиста и его 29-летнего пассажира с травмами разной степени тяжести отвезли в больницу.

Всего, по данным ГУ МВД, 6 июня в Воронежской области зарегистрировали 63 ДТП. 34 из них случились в Воронеже, 22- в районах и еще 7 – на федеральных трассах. В шести авариях получили травмы десять человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU